Lazio, per Zaccagni altro stop: inizio sfortunato

ROMA - Mattia Zaccagni di nuovo ai box. Questa volta per un attacco influenzale. Si era fermato dopo uno stiramento, ora un altro stop quando il rientro sembrava vicino. Sarri conta su di lui per far ruotare gli esterni d’attacco, ma al momento il primo periodo è stato decisamente buio. Infortunatosi lo scorso 19 settembre nel match con il Cagliari, ha saltato le sfide contro Torino, Roma, Lokomotiv Mosca e Bologna. Era rientrato in gruppo e puntava l’Inter, ora si è fermato di nuovo e spera di recuperare in fretta. Ad oggi appena tre presenze alla Lazio e 141’. Scalpita e vuole dimostrare tutto il suo valore. Sarri ci punta. Deve solo scrollarsi di dosso un po’ di sfortuna per ripartire alla grande.