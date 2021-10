Lazio, Felipe Anderson si carica: i numeri contro l’Inter

ROMA - Il Felipe Anderson secondo è un gran bel vedere. Inizio di stagione super, ora si deve confermare perché la Lazio ha bisogno di lui. Con Sarri si è ritrovato alla grande. E sfiderà l’ex Simone Inzaghi, il tecnico che lo spinse a lasciare Roma per trovare spazi e ambizioni altrove. “Mi sono infortunato, una volta rientrato l'allenatore non puntava più su di me”, le sue prime parole da giocatore del West Ham facendo riferimento all’ultimo periodo in biancoceleste. Sabato ha voglia di rivincita.