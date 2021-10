Giroud: “Cercato da Lazio e Inter. Ma poi Lampard…”

ROMA - Cercato con insistenza dalla Lazio, Olivier Giroud. Poi più nulla. Un retroscena di mercato già noto, ma che l’attaccante, ai taccuini del Daily Mail, ha voluto ricordare: “Quando al Chelsea giocavo poco con Lampard in panchina, gli dissi che avevo la possibilità di andare alla Lazio, all'Inter e anche al Tottenham. A Frank ho spiegato che dovevo essere di nuovo felice, volevo che mi capisse e mi desse un'opportunità in un'altra squadra, perché non si può giocare con la carriera di un calciatore in quel modo. Ha capito le mie emozioni e gli sono grato, perché sono rimasto e le cose sono andate bene dopo. Ho giocato di nuovo, ho segnato gol e ho contribuito a far qualificare il Chelsea per la Champions League".