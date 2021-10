Lazio-Inter, donati 10mila euro alle associazioni di Suor Paola e Zanetti

ROMA - Lazio-Inter una sfida anche solidale. Come racconta il comunicato del club biancoceleste sono state fatte “ due donazioni da 5.000 euro ciascuna sono state effettuate dal partner biancoceleste PlanetPay365, piattaforma per i servizi a valore aggiunto, alla Onlus So.Spe. di Suor Paola, tifosissima della Lazio, e alla Fondazione P.U.P.I. Onlus. Entrambe sono scese in campo per ricevere le donazioni consegnate da Brian Dean, Chief Executive Officer di Planet Entertainment, la società proprietaria della piattaforma multiservizi PlanetPay365. Il contributo del partner biancoceleste per sostenere le due organizzazioni no profit, da anni impegnate in Italia e in Argentina nel sostegno a bambini, giovani e famiglie disagiate”.

I ringraziamenti dei protagonisti

“Questo grande momento di solidarietà che vede unite la mia associazione PUPI e So.Spe. di Suor Paola ha un impatto sociale importante in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021 – ha dichiarato Paula de la Fuente fondatrice della Fondazione P.U.P.I. Onlus -. Un mix perfetto che racchiude sport e aiuto all’infanzia e che vede coinvolte due realtà che guardano nella stessa direzione. Ringrazio a nome mio e di Javier, S.S. Lazio per l’ospitalità in pre partita, il loro sponsor Planetpay365 e tutti gli attori presenti in questa iniziativa. Grazie a chi deciderà di sostenere la PUPI con donazioni libere”. Un bel ringraziamento anche da parte di Suor Paola: “Sono felice dell’iniziativa promossa dalla S.S. Lazio a favore dai più bisognosi in un momento storico in cui il numero di persone e famiglie che non hanno risorse economiche sufficienti per fare la spesa continua a crescere. La So.Spe si adopera ad aiutare la gente, sempre più numerosa, che giorno per giorno bussa alla nostra porta. Entrare in contatto con realtà come PlanetPay365 che sostengono i più bisognosi con gesti concreti fa aumentare la speranza per un futuro migliore. Ciò significa molto per noi, impegnati giornalmente a distribuire viveri agli esclusi nelle zone più marginali della nostra città in cui nascono le periferie esistenziali”. E infine le parole del presidente Lotito: “La storica associazione della nostra Suor Paola e la fondazione nata dall’impegno della famiglia Zanetti sono due esempi di una solidarietà reale e non di facciata. In occasione della Giornata dell’Alimentazione, abbiamo il dovere morale di accendere i riflettori non solo sul campo, dove si disputa Lazio - Inter, ma sui problemi che vivono tante persone, e soprattutto molti giovani, a pochi passi da noi”.