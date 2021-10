Lazio, c’è del sarrismo nel tuo gioco: lo dicono i numeri

ROMA - Sarri chiedeva una prova da uomini e non da calciatori prima della sfida contro l’Inter. Così è stato. E oltre alla vittoria si sono visti segnali incoraggianti dal punto di vista del gioco. C’era il rischio di entrare in una crisi nera dopo la batosta di Bologna, invece i biancocelesti hanno reagito e messo in campo gli insegnamenti del proprio allenatore. Ci sono i numeri a fotografare i progressi di una Lazio che ora non si deve fermare.