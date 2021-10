Felipe Anderson, inizio al top: ecco quanto è costato

ROMA - Una mossa di mercato intelligente che sta portando i suoi frutti. Felipe Anderson alla Lazio praticamente a parametro zero. Lotito non ha sborsato un euro per rivedere il brasiliano a Formello. Il patron ha rinunciato al credito residuo di 3 milioni che doveva incassare dal West Ham dal 2018. All’epoca erano stati pattuiti 31 milioni più 7 di bonus. Ora è tornato con una valutazione pari al mancato incasso dell’ultima rata. Gli inglesi hanno conservato il 50% dell’eventuale e futura rivendita.

Felipe Anderson fa volare la Lazio

Pipe, 28 anni e con un contratto firmato in estate con scadenza nel 2025, sogna di rimanere a vita alla Lazio. Qui è stata sempre casa sua. Era arrivato, ventenne, dal Santos nell’estate 2013. Per tornare si è ridotto l’ingaggio. A testa bassa lavora per ripagare la fiducia di tutti. In primis di Sarri, che lo elogia e spinge sempre a fare meglio. Non era mai partito così forte in campionato: 3 gol e 2 assist nelle prime 8 giornate della Serie A. L’uomo in più: quando la Lazio non gira, ci pensa lui con le sue giocate ad illuminare l’attacco. Il suo ritorno, a conti fatti, è stata una fortuna per tutti.