Lazio, parla Marusic: "Uniti con Sarri. Rinnovo? Parliamo..."

FORMELLO - Fondamentale per Simone Inzaghi, fondamentale per Maurizio Sarri. Adam Marusic è sempre protagonista nella Lazio. Difensore in una linea a tre, esterno alto, terzino sia destro che sinistro. La duttilità è la sua caratteristica migliore. L'esterno, in conferenza stampa prima del match contro il Verona, ha parlato del momento della squadra e non solo: “Ho fatto il primo gol in A contro il Verona. Sono cresciuto tanto, speriamo domani di fare un grande risultato. Ora serve continuità, ogni giorno cerchiamo di migliorare. Vogliamo punti anche lontani da casa, sicuro domani andiamo a vincere questa partita. Alla Lazio sto bene, ho un buon rapporto con tutti. Per il rinnovo stiamo parlando con la società, vedremo cosa succede”.