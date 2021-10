Lazio in ritiro: la scelta dopo il ko di Verona

VERONA - La Lazio ritornerà a Roma da Verona e andrà in ritiro. Ecco la scelta della società con Maurizio Sarri: tutti chiusi a Formello per cercare di analizzare il momento e ripartire. Incredibile cosa accade alla squadra, che ha iniziato questa stagione sulle montagne russe: grandi prestazioni (Roma e Inter) e clamorosi flop (Bologna e Verona). Un continuo sali e scende che ha portato patron Lotito, furioso, a prendere la decisione del ritiro. Anche perché il momento è delicato e ricco di impegni. La Lazio mercoledì dovrà vedersela contro la Fiorentina, poi sabato match fondamentale a Bergamo con l’Atalanta. Dopo ci sono Marsiglia e Salernitana prima della pausa. Tutti match da non sbagliare. "La società ha deciso per il ritiro quindi questo tempo lo sfrutteremo insieme”, il commento di Ciro Immobile.