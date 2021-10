Lazio, la ripresa in ritiro: Sarri parla con Tare

FORMELLO - Lazio in ritiro e in campo per la seduta di scarico. Solito allenamento post partita con i giocatori rimasti in panchina che si allenano forte, mentre i titolari sudano in palestra. Igli Tare, a bordo campo come spesso accaduto in questi mesi, ha parlato a lungo con Sarri. Altro confronto dopo la disfatta di Verona, il primo era già accaduto nello spogliatoio appena finito il match al Bentegodi.