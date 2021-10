Lazio, tutti i numeri sulla difesa. E ora torna la coppia Acerbi-Luiz Felipe

ROMA - Il primo vero problema di questa Lazio è che incassa veramente tanti, troppi gol. I numeri spaventano e fanno riflettere: 17 reti al passivo, 7 nelle ultime due trasferte a Bologna e Verona, 6 all’Olimpico e 11 fuori casa racconta il cammino nel girone d’andata. Il confronto con le cinque stagioni di Inzaghi parla chiaro . Dopo le prime 9 giornate 10 gol al passivo nel 2016/17, 10 nel 2017/18, 9 nel 2018/19, ancora 10 nel 2019/20, ben 16 nel 2020/21. Ma l’anno scorso hanno pesato Covid (e assenze per 8-9 giocatori a metà ottobre) e Champions League. Un peggioramento notevole.

Rientri importanti

Con la Fiorentina un test per l’intera squadra e anche la difesa. Contro Vlahovic (5 gol in 9 partite di campionato) rientrano gli squalificati Acerbi e Luiz Felipe. La coppia titolare, dopo essere stati fermati dal giudice sportivo, riprenderanno i loro posti al centro della difesa. E proveranno a blindarla. Due obiettivi: non prendere gol e vincere.