Bologna-Lazio e il racconto di Fedez: “Successa una cosa orribile”

ROMA - “Recentemente ho visto una cosa sul Bologna. Mi è apparsa una clip di uno streamer, Il Gabbrone, che va allo stadio a vedere la partita contro la Lazio. Fa un po' il pirla e si mette a cantare i cori della Lazio tra i bolognesi, stava per prendere le botte”. Parla così Fedez nel podcast ‘Muschio Selvaggio’, condotto insieme a Luis, raccontando un episodio accaduto poi nel video: “Fino a lì ci può stare, alla fine li ha istigati, anche se la reazione è sempre 'too much'. A un certo punto si vede una scena orribile ripresa per sbaglio: un tifoso rossoblu, molto palestrato, se la prende con una famiglia perché il neonato e la bambina hanno la maglia biancoceleste. Questa roba qui è veramente esagerata".