Lazio, Sarri: "Vista la miglior partita. Su Luis Alberto..."

ROMA - Effetto ritiro, effetto orgoglio. La Lazio rialza la testa e batte la Fiorentina con un gol di Pedro. Tre punti fondamentali in un momento di incertezza. Maurizio Sarri, a Dazn dopo il match dell'Olimpico, ha commentato: “Abbiamo fatto la più bella partita della stagione, meglio di quella vinta contro l’Inter e Roma. Buona qualità di palleggio, buona fase difensiva e tra le alternative c’era l’idea di alzare Milinkovic e fare il quattro contro quattro come nell'azione del gol. Dopo aver sbagliato così in maniera totale l'ultima partita il livello di serenità era basso. Questo ci ha portato ad avere tanta applicazione e meno coraggio. Dopo il gol la mente si è liberata e tutti hanno giocato più liberi. Volevamo tanto possesso con giocatori tecnici a centrocampo, ma il rischio era calcolato. Milinkovic ha fatto bene nel primo tempo e fatta grande partita anche da parte di Luis Alberto per dinamismo e bella determinazione”.

Sarri e la regia in campo

“Cataldi a livello di dinamismo è straordinario e può diventarlo anche a livello tecnico. Leiva è meglio in fase difensiva, sulle traiettorie è molto bravo. Chiaro che Lucas giocando tante partite vicine fa fatica e Danilo è fondamentale. Per noi è importante, è in progressione, sta migliorando e diventerà importante per il calcio italiano, non solo per la Lazio”.