Lazio, fine ritiro dopo la vittoria con la Fiorentina

ROMA - Una vittoria per rialzare la testa. La Lazio vince contro la Fiorentina grazie ad un gol di Pedro. Buona prova dei biancocelesti in un momento delicato passato in ritiro. Il ko con il Verona, pesante, aveva portato alla clausura nel centro sportivo di Formello. E la scossa è arrivata con una bella prova di orgoglio. Sarri ha ordinato la fine del ritiro subito dopo il triplice fischio del match dell'Olimpico. Tutti a casa con appuntamento al giorno dopo per iniziare a preparare un'altra sfida delicata, quella di sabato con l'Atalanta. Poche ore di riposo, si gioca senza interruzioni. Il calendario rimane fitto: la prossima settimana ci sarà l'Europa League e la partita con la Salernitana prima della pausa.