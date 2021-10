Lazio, dal ritiro alla festa sui social: “Uniti!”

ROMA - Ripetuto in tutti i post dei giocatori della Lazio: “Uniti, tutti insieme”. Baci, abbracci ed esultanze sui social da parte di Immobile e compagni dopo la vittoria contro la Fiorentina. Tre punti utili per la classifica, fondamentali per il morale in una settimana difficile ricca di impegni e iniziata in ritiro. Ora tutti guardano con più fiducia la sfida importante contro l’Atalanta.