Lazio, le condizioni di Luiz Felipe per l’Atalanta

ROMA - Luiz Felipe ha alzato bandiera bianca contro l’Atalanta a poco meno di quindici minuti dalla fine. Forti crampi, stop prima di evitare guai peggiori. Fino a quel momento grande partita, annullando Vlahovic, tra corsa, scivolate, contrasti e anticipi. “Uscita dal campo a scopo precauzionale”, le parole dello staff medico. Sarri ora valuta le sue condizioni, c’è un’altra battaglia all’orizzonte ed è contro l’Atalanta. Nessun problema per il brasiliano, che dovrebbe farcela, anche se è in preallarme Patric per affiancare Acerbi al centro della difesa.