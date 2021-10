Lazio, gioia Lazzari: è diventato papà

ROMA - Tappa importante nella vita di Manuel Lazzari: è diventato papà. Il terzino della Lazio, insieme alla sua Diletta, hanno dato il benvenuto all’ultima arrivata in casa: Sofia. L’annuncio su Instagram: “Benvenuta amore” è la didascalia che fa da contorno alla foto della piccola che già stringe la mano del padre. Una bellissima immagine che rimarrà per sempre. Manuel, alla Lazio dal 2019, sta vivendo un’altra bella stagione in biancoceleste. Ci ha messo un po’ per adattarsi al calcio di Sarri, ma ora è pronto e sulla fascia è sempre l’uomo in più. Qualche noia muscolare dopo il match con la Fiorentina, ce la metterà tutta per giocare con l’Atalanta e magari segnare un gol. La dedica, scontata, sarà tutta per la sua Sofia.