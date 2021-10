Lazio, Muriqi va in Turchia? La moglie spera

ROMA - Dalla Turchia rimbalzano con insistenza, da mesi, le voci che vorrebbero di nuovo Vedat Muriqi al Fenerbahce. Il club turco, lasciato nell’estate del 2020 per arrivare alla Lazio, sarebbe interessato ad un suo ritorno. Il kosovaro, in biancoceleste, non è riuscito ad imporsi. Nemmeno il cambio allenatore, da Inzaghi a Sarri, è servito per rivedere il giocatore su buone prestazioni. Ma questa volta, a seguito dei rumors di mercato, c’è anche un indizio social che fa scoprire le carte.

La famiglia Muriqi in Turchia

Su Instagram, la moglie di Muriqi, Edibe, ha pubblicato una storia con la news della possibile trattativa con il club di Istanbul. La scelta della canzone di sottofondo? “Hayallerim” del cantante turco Orhan Ölmez. La traduzione: “I miei sogni”. La famiglia di Muriqi spinge per un ritorno in Turchia. Alla Lazio le cose non vanno bene e nessuno si è ambientato. Finora in stagione Vedat ha totalizzato soltanto 198 minuti distribuiti in 8 presenze (6 in Serie A e 2 in Europa League).