Lazio, Acerbi: "Con Sarri la fatica è mentale. Ma è la strada giusta"

Le parole di Acerbi sulla Lazio

“Sarri vuole densità. Nel suo gioco devi aiutare, soffrire. Cambiando modulo la fatica è più mentale che fisica. E così aumenta, di conseguenza, anche quella fisica. Oggi, come nel derby e come con la Fiorentina, c’è stata fatica da parte di tutti. Dobbiamo migliorare in fase difensiva per recuperare palloni, ma sono concetti che stanno entrando in testa. Deve essere tutto continuo. Poi serve un grande approccio sia con le grandi con le piccole, altrimenti non siamo da vertice. In ogni partita dobbiamo voler vincere senza chi c’è contro. Ora continuare così".