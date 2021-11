La Lazio replica alla Francia: “Offesa gratuita alla nostra tifoseria”

In giornata il Ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha firmato un'ordinanza con cui ha vietato ai tifosi della Lazio di recarsi a Marsiglia per la partita contro l'Olympique di giovedì. Tra le motivazioni è stata anche citata "l'abitudine" di alcuni supporter biancocelesti di "intonare canti fascisti e di fare il saluto nazista”. Una scelta che ha provocato la reazione del club, arrivata in un comunicato ufficiale: “La decisione del Ministero dell’Interno francese di vietare in via precauzionale la trasferta nella città di Marsiglia ai tifosi della Lazio non sorprende ed è in linea con quanto già deciso dalle Autorità italiane nella partita d’andata. A stupire sono piuttosto le modalità di applicazione dell’ordinanza su scala nazionale e le sue ingiustificabili motivazioni (di cui è stata data notizia anche sui tg nazionali): la Lazio non può accettare un’offesa gratuita a tutta la tifoseria biancoceleste ed alla Società stessa, che ha sempre combattuto con azioni concrete i comportamenti violenti ed ogni tipo di discriminazione, dentro e fuori gli stadi”.