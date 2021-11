Lazio, la probabile formazione anti-Salernitana: Immobile c’è

FORMELLO - Ciro Immobile non molla ed è pronto a giocare ancora una volta da titolare. C’è la Salernitana prima di andare in Nazionale, il bomber della storia non sta benissimo, ma vuole scendere in campo dall'inizio. Rifinitura svolta a metà: nella seconda parte corsa differenziata. Soffre di un problema al collaterale del ginocchio. Già prima della sfida di Coppa con il Marsiglia non era al meglio, ma l’ha giocata alla grande.