Anna Falchi, scatto bollente: "Lazio, quante soddisfazioni mi dai"

ROMA - Classico scatto post vittoria della Lazio per Anna Falchi. La showgirl e conduttrice, grandissima tifosa biancoceleste, continua ad infiammare i social con le sue foto in onore dei successi laziali. Immobile e compagni battono la Salernitana per 3-0 all'Olimpico ed ecco il post con la sciarpa biancoceleste: "Miss..sono dimenticata di omaggiare la mia squadra del cuore la mia Lazio che mi dà spesso tante soddisfazioni! Miss..svelo solo per Lei! Eheheh". I tifosi scatenati nei commenti con la bella Anna. Ora chiedono altre vittorie per continuare a sognare con la squadra di Sarri e ammirare la loro tifosa speciale.