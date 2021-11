Lazio, Sarri meglio dell’ultimo Inzaghi: il dato

ROMA - Con la sosta c’è la possibilità di fare un bilancio in casa Lazio. Il progetto è totalmente nuovo e tra alti e bassi la squadra ha trovato finalmente un po’ di continuità. Terzo risultato utile consecutivo centrato dopo il crollo di Verona. Successo con la Fiorentina, pareggio con l’Atalanta e 3-0 alla Salernitana. Dopo 12 giornate i biancocelesti hanno 21 punti, 3 in più rispetto alla passata stagione con Inzaghi in panchina.

Il confronto con Inzaghi

L’obiettivo della Lazio è sicuramente migliorare il sesto posto dello scorso anno. Per ora la missione sta riuscendo. E un altro dato può confrontare Sarri. Quest’anno si segnano più gol: 25 in 12 giornate con la media di poco superiore ai 2 per partita. Nella scorsa stagione, a questo punto, erano 20. Il dato in difesa è simile: 19 reti quest’anno, 20 nella passata stagione. Squadra in crescita sotto tutti i punti di vista. Dopo la sosta si riparte con la Juve. Un altro bel banco di prova per una Lazio che non vuole mettersi limiti.