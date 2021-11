Luka Romero, magia in allenamento: tifosi impazziti

FORMELLO - Stop spalle alla porta, si gira, parte palla al piede, salta due difensori in velocità, poi il portiere e da posizione defilata segna. Ecco il gol di Luka Romero in allenamento con la Lazio. Il baby talento cresce a vista d’occhio. E sorprende. Il video, lanciato dal club biancoceleste sui social e diventato subito virale, ha fatto impazzire i tifosi: “Questo è forte vero, fatelo giocare!”, si legge come commento più comune. L’ex Mallorca, 17 anni tra pochi giorni, riceve i complimenti da tutti i suoi compagni. Sarri lo stima e lo coccola, sa di non poterlo bruciare lanciandolo nella mischia. Ha esordito in Serie A lo scorso 28 agosto contro lo Spezia. Nove minuti in campo per assaporare il calcio italiano. Poi qualche apparizione in Primavera. “Non ho mai visto un 16enne con questa qualità e determinazione. Questo è un ragazzo che si allena in maniera feroce, un ragazzo attento. É una eccezione per l'età che ha. Dal punto di vista fisico ancora gli manca qualcosa, come è giusto che sia, durante la stagione è uno di quei giocatori che può darci una mano”, le parole di Sarri.