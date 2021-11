Immobile, sì alla festa all’Olimpico prima di Lazio-Juve

ROMA - Ciro Immobile festa bis. Dopo il premio della Curva Nord prima di Lazio-Salernitana, sarà ancora celebrato per il suo record di gol in maglia biancoceleste. Ad organizzare questa volta è la società con Claudio Lotito in persona. Negli istanti prima del fischio d’inizio del match con la Juve, ecco l’ennesimo grande riconoscimento per il bomber assoluto, il re che è riuscito a battere Piola. Riceverà anche il premio per “Il Gol più bello by Lazio Fan Token Binance”, riservato dal nuovo sponsor. Ciro ha individuato 6 tra i 161 gol con la Lazio, i tifosi possono decidere il più bello con un voto online. L’infortunio muscolare lo terrà fuori dal campo, ma sarà comunque protagonista. L’Olimpico si prepara per un’altra grande festa in onore di Immobile, l’uomo gol.