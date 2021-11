Lazio, Marusic positivo al Covid: è in isolamento

ROMA - Arrivano brutte notizie per la Lazio dalla Federcalcio montenegrina che, con una nota sul sito ufficiale, ha comunicato che Adam Marusic è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore biancoceleste era impegnato con il Montenegro nelle partite di qualificazione al prossimo mondiale in Qatar ma l'ultimo tampone effettuato ha dato esito positivo. Una brutta notizia per Maurizio Sarri in vista della ripresa del prossimo impegno alla ripresa del campionato di Serie A, in casa contro la Juventus. La Lazio non ha ancora diramato comunicazioni in merito ma, come riportato dalla Federazione del Montenegro, Marusic è risultato positivo al Covid prima della sfida con l'Olanda ed è stato messo in isolamento.