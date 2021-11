Lazio, altro tour de force: il calendario sino a Natale

ROMA - Ecco il periodo più importante della stagione. La Lazio, dopo la sosta, pronta a un tour de force impegnativo con tanti match fondamentali per il futuro. Se gli ultimi risultati hanno certificato una bella crescita dei ragazzi di Sarri, ora arriva il bello. Si inizia sabato contro la Juve (ore 18) per salire ancora di più in classifica e confermarsi big del campionato. Poi il 25 novembre la delicata trasferta a Mosca contro la Lokomotiv. Fondamentale vincere per andare incontro alla qualificazione agli ottavi di Europa League.