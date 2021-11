Lazio, la ripresa degli allenamenti: altre prove in attacco

FORMELLO - Si inizia a fare sul serio, la Lazio punta la Juve. Dopo i due giorni di riposo, Sarri ha ritrovato il gruppo nel pomeriggio. Prime notizie sugli assenti: non ci sono Immobile, Marusic e Lazzari. Problema in attacco e problema sulle fasce. Pedro dovrebbe essere il sostituto del re del gol, ma è stato provato anche Felipe Anderson nel ruolo di prima punta. Qualche altro giorno di prove e riflessioni a Formello. Tutto resta aperto. Marusic attende l’esito del secondo tampone, Lazzari sta ancora recuperando dall’infortunio al polpaccio. Pronti Hysaj e Radu.

Lazio, la seduta del pomeriggio

Lavoro atletico, esercitazioni tecniche sui tiri in porta e fase tattica a campo ridotto. Sarri pensa alla Juve, si gioca sabato all’Olimpico. Si rivedono in campo Raul Moro e Escalante, assenti negli ultimi giorni. Mancano i nazionali, che rientreranno alla spicciolata nelle prossime ore. Solo da lì in poi si preparerà la partita contro i bianconeri.Per martedì è prevista un'altra seduta pomeridiana.