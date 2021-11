Sarri, la rivoluzione in numeri: ecco il confronto

ROMA - Si riparte dopo la pausa con una certezza in più: la strada, totalmente nuova intrapresa dalla Lazio, è quella giusta. Lo dicono i numeri, che come al solito fotografano la realtà così come appare. Il confronto con l’ultima stagione di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste è un ottimo metro di giudizio. Sarri sta facendo meglio dopo 12 giornate. Sono 21 i punti conquistati su 36 disponibili, mentre nella passata stagione erano 18. Sei vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nella Serie A in corso, un successo in meno e un ko in più con Inzaghi.