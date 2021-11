Immobile, avanti con il recupero: "In campo con la Juve? Speriamo..."

FORMELLO - Non molla di un centimetro, Ciro Immobile. Anzi, a vederlo nel video postato su Instagram, mentre si allena in palestra, sembra ancora più carico. L'amarezza per l’infortunio che lo ha tenuto fuori in Nazionale sembra alle spalle. Ha sicuramente patito la delusione azzurra dopo il pareggio con l’Irlanda del Nord, ma ora pensa solo alla Lazio e al ritorno in campo. Il suo recupero prosegue a gonfie vele. Seduta mattutina in palestra prima di partecipare, in Vaticano, alla conferenza stampa dell’evento “Un calcio all'esclusione", un'iniziativa della Diocesi di Roma per favorire l'inclusione dei Rom e delle persone più fragili. Ciro si allena a ritmo di musica e manda un chiaro messaggio: sta per tornare più voglioso che mai. E non è passata inosservata la frase detta a Marco Tardelli, anche lui presente all'evento in Vaticano: "L'infortunio? Sono in via di guarigione". I tifosi sperano nel recupero lampo.