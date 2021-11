Reina, che attore! Versione Ghostbusters con Iniesta e Villa

ROMA - Da portiere a Ghostbuster. Pepe Reina ha già scelto cosa fare dopo il ritiro dal calcio? Chissà, ma il giocatore della Lazio sembra starci veramente bene nei panni dell’acchiappafantasmi. Lui, insieme agli amici David Villa e Andres Iniesta, si sono lanciati in un video promozionale per l’uscita del nuovo capitolo dei ‘Ghostbusters - Legacy’, saga nata negli anni ’80 che oggi continua con il terzo appuntamento al cinema. “C’è qualcosa di strano nel quartiere…”, scrive Pepe su Instagram mostrando il filmato diventato subito virale e chiamando in causa i suoi ex compagni di nazionale. Il film, diretto da Jason Reitman, è il sequel di ‘Ghostbusters - Acchiappafantasimi’ del 1984 e ‘Ghostbuster II - Acchiappafantasmi II’ del 1989. Una saga diventata cult da più di 30 anni.