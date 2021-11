Immobile ci prova con la Juve: oggi altri esami

ROMA - “La Juve? Vediamo come sto, l’infortunio ha bisogno di tempo. Speriamo, ci proviamo”. Parola di Ciro Immobile, che ce la sta mettendo davvero tutta per recuperare dall’infortunio. Fin qui solo lavoro in palestra, con scarpe da ginnastica, ieri si è intravisto anche il pallone durante degli esercizi. Sta forzando per tentare di tornare in campo con la Juve.