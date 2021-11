Lazio, le condizioni di Immobile: Sarri spera

ROMA - Le speranze di vedere Ciro Immobile in campo contro la Juve sono veramente pochissime. Poco fa erano praticamente zero, poi le parole di Maurizio Sarri in conferenza hanno riattivato un pizzico di ottimismo: “L’edema è completamente risolto, c'è ancora un piccolo segno sul polpaccio che potrebbe lasciar pensare a qualche tipo di rischio. Domattina è prevista una ulteriore tac per vedere la situazione. Convocazione possibile? Dipende dalle decisioni che prenderanno lo staff medico e il ragazzo”. Ciro spera e ci prova, in questo periodo lontano dagli allenamenti con la squadra si è impegnato al massimo per tentare un recupero miracoloso. Per infortunio ha dato forfait al programma 'Ballando con le Stelle' di sabato sera dopo il big match dell'Olimpico. É concentrato sull'idea di tornare il prima possibile. Una tac a poche ore dal fischio d'inizio chiarirà, una volta in più, lo stato del suo recupero.