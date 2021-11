Immobile, meglio non rischiare. All’Olimpico c’è per la premiazione

ROMA - Un ulteriore test medico in mattinata giusto per certificare che il problema al polpaccio sia completamente guarito. Non per provare ad andare in campo contro la Juve. Ieri Ciro Immobile ha svolto parte della rifinitura, poi la decisione a fine allenamento di non rischiare. Dentro o fuori, fuori o dentro sino alla fine. Vince la strada della precauzione tracciata dai medici: nessuna certezza sull’impiego dopo due settimane di stop. Serve prudenza. All’Olimpico sarà comunque presente: verrà premiato da Lotito e applaudito dai circa 50mila tifosi sugli spalti per il record di gol (161) con la maglia biancoceleste. Un’altra festa a tema Immobile, ormai alla Lazio è quasi un appuntamento fisso. Traguardi su traguardi, l’ultimo lo consacra re dei bomber.