Lady Immobile scoppia a piangere in tribuna: che festa per Ciro!

Immobile, l'omaggio della Lazio e le lacrime di Jessica

Come Ciro in campo, anche Jessica Immobile è scoppiata a piangere in tribuna. Troppa la gioia per la moglie dell'attaccante laziale, che ha ripreso il marito durante il giro di campo e ha dedicato una storia su Instagram al commovente momento. Anche se Immobile non sarà della gara a causa dell'infortunio al polpaccio che lo costringe ai box, certamente resterà lo stesso nella storia di questa giornata.