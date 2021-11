Ciro e Jessica Immobile, è già Natale: fatto l’albero

ROMA - A casa Immobile suona già Mariah Carey e la sua ‘All I want for Christmas is you’. Tempo di addobbi di Natale per Ciro, Jessica e tutta la famiglia. In una domenica senza calcio ecco il momento giusto per fare l’albero e riempire casa di oggetti natalizi. Jessica ama davvero questo momento e il bomber della Lazio la segue. Ma serve il lavoro di tutti per rendere super il lavoro. Su Instagram il ‘time lapse’ dell’opera. Ciro va forte con le luci, Jessica mette a punto gli ultimi ritocchi salendo pure sulla scala per raggiungere la cima dell’albero. Il Natale è sempre più vicino, a casa Immobile si respira già l’aria.