Immobile vede Napoli e segna: il dato fa sorridere Sarri

ROMA - Ciro Immobile è completamente guarito dall’infortunio al polpaccio, i due gol in Europa League contro la Lokomotiv hanno dato il certificato finale. Ora punta il Napoli dopo aver messo minuti nelle gambe. Con gli azzurri il rendimento è stato sempre ottimo: 16 sfide totali con 7 reti e 3 assist. Ciro sorride meno a livello di squadra: ha vinto appena in 3 occasioni, pareggiato in una e perso ben 12 volte. Ma la sua firma, anche in caso di sconfitta, non è mai mancata.