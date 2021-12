Lazio, i tifosi rivogliono Strakosha: scatta la petizione online

ROMA - Pepe Reina criticato dopo le ultime prestazioni, ora i tifosi della Lazio rivogliono Thomas Strakosha titolare. Su Change.org è partita addirittura una raccolta firme per provare a convincere Sarri al cambio portiere. “Salva la Lazio e gioca Strakosha. Per ridurre l'ansia dei tifosi laziali e dare la possibilità di salvare qualche gol. È tempo che un ex buon portiere Reina sia un supporto e un mentore”. La petizione è diventata presto virale sui social, con tanti tifosi che l’hanno condivisa e sottoscritta. Le gerarchie in porta sono state chiare ad inizio stagione: Pepe in campionato, Thomas in Europa League. Così è stato. Chissà, qualcosa potrebbe cambiare in questi giorni. L’albanese scalpita e ha il supporto dei tifosi in questo momento delicato per tutta la squadra.