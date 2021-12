Lazio, affidati a Pedro: “Lavoriamo forti e uniti”

ROMA - La nota lieta della Lazio, anche nelle sconfitte, è rappresentata sempre dal duo Pedro-Immobile. In gol nel pazzesco 4-4 con l’Udinese, rappresentano anima, carattere e la voglia di non mollare mai. E se con Ciro tutti ormai sono abituati al suo rendimento, quello dello spagnolo, che sembrava un campione in declino, sorprende. Sono 6 le reti fin qui. Neanche a metà stagione ha giù eguagliato il suo score dello scorso anno con la maglia della Roma (stesso rendimento, 5 in campionato e 1 in Europa League). E su Instagram ha scritto: “Pareggio che ci sta stretto dopo una grande reazione, ma continueremo a lavorare forti ed uniti. Sempre forza Lazio”. Tutti con Pedro, uomo simbolo di una squadra che ha voglia di rivalsa.