Lazio, le alternative senza Immobile: Sarri riflette

ROMA - Con Immobile forse out per un problema al ginocchio, in casa Lazio scattano i piani di emergenza per sostituirlo. Situazione mica facile. Ciro ha alzato bandiera bianca dopo il primo tempo a Genova contro la Samp ed è stato sostituito da Muriqi. Che è ancora alla ricerca di se stesso. Il kosovaro rappresenta l’alternativa più naturale, ma fin qui non ha mai inciso. Chissà, contro il Galatasaray, respirando aria di derby in ricordo del suo passato al Fenerbahce, potrebbe sbloccarsi. Cinque minuti contro l’Atalanta, venticinque con la Juve. Un tempo con la Samp. Ecco le sue ultime apparizioni.