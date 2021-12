Lotito-Sarri, in agenda l'incontro tra rinnovo e mercato

ROMA - L'ultimo incontro formale e segreto, per parlare di rinnovo tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri, è andato in scena lo scorso 15 novembre. Una cena insieme per iniziare a discutere davvero di rinnovo, una mossa immediata del presidente per evidenziare la ottima scelta fatta in estate. La firma, comunque, non arrivò. La Lazio è sempre più convinta di Sarri, Lotito si muove.