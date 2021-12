Lazio, una nuova sfida per Luis Alberto: riprendersi il posto

ROMA - Corre e rincorre, perde il posto e lo se lo riprende, ora è chiamato a un altro sforzo simile. Deve “difendersi” da Basic e dalle dinamiche che richiedono maggiore equilibrio, soprattutto nelle prime fasi del sarrismo. Luis Alberto è costretto a preparare altre magie: prima di quelle in campo, tecniche, ha bisogno di far sparire le perplessità tattiche che pesano sul suo impiego. L'Europa League arriva dopo l'unica partita stagionale in cui non è stato utilizzato per nemmeno un minuto. Escluso dal blocco dei titolari e in panchina fino al triplice fischio. Una scelta, almeno quella in corsa, dettata anche dall'espulsione di Milinkovic: un rosso che comunque gli permetterà di tornare dall'inizio in campionato con il Sassuolo. Una domenica da protagonista - a prescindere dallo stop forzato del compagno di reparto - che può guadagnarsi proprio attraverso l'eventuale prestazione con il Galatarasay. All'Olimpico si decide il destino della Lazio nel girone, serve il massimo da parte di tutti per chiudere al comando davanti ai turchi e saltare un turno della fase a eliminazione diretta.