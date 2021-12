Sassuolo-Lazio, Pedro infortunato: probabile infortunio muscolare

REGGIO EMILIA - La Lazio deve fare a meno di Pedro. Lo spagnolo, nel match contro il Sassuolo, ha alzato bandiera bianca dopo il primo tempo. Proprio sul finire dei 45', ha richiamato l'attenzione della panchina mimando un probabile infortunio muscolare. Fino a quel momento la sua partita è stata super: assist per l'1-0 di Zaccagni, tanti scatti in difesa e palloni recuperati. Senza contare le accelerazioni offensive quando la squadra ha giocato in contropiede. Infortunio comunque tutto da valutare. Sarri incrocia le dita, in infermeria c'è già Luis Alberto con problemi muscolari. L'ex Barcellona è troppo importante. Alla ripresa, al Mapei Stadium, dentro Felipe Anderson.