Lazio, che problema la difesa: tutti i numeri negativi

ROMA - Maurizio Sarri non riesce proprio a blindare la difesa della Lazio. Contro la Sampdoria altri due gol presi che evidenziano i problemi della retroguardia. Salgono a 32 le reti totali subite dopo 17 giornate. Un dato negativo quasi da record: solo nel 1942/43 i biancocelesti hanno incassato di più (35). E il rendimento fuori casa preoccupa maggiormente. Acerbi e compagni subiscono gol da ben 13 partite consecutive lontano dall’Olimpico. Solo lo Spezia ha fatto peggio in Serie A con 18. Difficoltà della Lazio evidenti. Serve invertire la rotta per cancellare una situazione che in questa parte di stagione è diventata un grattacapo che Sarri non sa risolvere. Maggiore attenzione, curare la distanza tra i reparti, difendere e correre in undici. Le indicazioni del tecnico date nel tempo, fin qui, sono servite a poco.