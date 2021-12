Lazio, situazione infermeria: Luis Alberto ok, Pedro rischia

FORMELLO - Tutti in campo prima della cena di Natale. La Lazio punta alla partita contro il Genoa, in programma venerdì. Luis Alberto, che si era fermato nel fine settimana passato, dovrebbe tornare a disposizione. Il risentimento al flessore non preoccupa più e il Mago è pronto a rientrare. Nessun problema anche per Zaccagni, che contro il Sassuolo aveva rimediato un trauma contusivo al polpaccio . Nulla di grave.

La situazione Pedro

La questione Pedro è più delicata. Pure lui uscito malconcio dalla sfida con i neroverdi di Dionisi, dovrebbe essersi fermato in tempo ed evitato dunque la lesione al polpaccio. I primi esami avrebbero scongiurato un lungo periodo in infermeria. Situazione da monitorare giorno dopo giorno. Ha qualche possibilità di recupero per venerdì, ma rimane in dubbio e non si vuole rischiare nulla in questo finale di anno.