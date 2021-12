Lazio-Genoa, Immobile ko: le soluzioni di Sarri

ROMA - La Lazio senza Immobile non è la stessa Lazio. Mancano i gol, il carattere, la voglia. Ciro nella giornata di ieri si è fermato per una gastroenterite. Notizie informali, non ci sono bollettini. In campo, durante la rifinitura, non si è visto. Terzo stop da ottobre a oggi. Ai box per problemi al flessore, poi i fastidi ai legamenti collaterali del ginocchio, un’altra gastroenterite. Sarri, all’ultimo, ha cambiato i piani.