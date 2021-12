Bufera social su Acerbi: “Gesto inaccettabile”

ROMA - Basta osservarlo, Acerbi , mentre si pente e si duole nel video social post-raptus. E’ davvero pentito. Ha recitato un atto di contrizione nella notte di Lazio-Genoa , non è servito per placare la gogna social, si è scatenata ieri. Non tutti i tifosi hanno accettato le scuse del Leone, lo stesso applaudito, inneggiato e magnificato per anni. Il suo gesto , l’indice destro portato sul naso per zittire , rivolto verso Curva Nord, stadio e presumibilmente panchina (indirizzato a Sarri), è difficile da smacchiare.

I fatti

Il Leone imbestialito ha provato a spiegarsi: «Ho fatto un gesto sbagliato, è stato dettato unicamente dall’adrenalina, non per mancanza di rispetto. Mi dispiace, sapete quanto ci tenga alla Lazio, ai tifosi, al mondo Lazio. Vi mando un grande abbraccio, sempre forza Lazio». Tanti commenti al post di scuse sono stati duri, spietati. «Questi gesti, contro chi è sempre lì a sostenerti in casa e in trasferta, non sono accettabili», ha scritto Danny White. «Vergognati», l’urlo di Bingo. Marco chiede «rispetto per i tifosi della Lazio». Francesca è spietata: «Passi più tempo a scusarti sui social...». «Ace, basta con le scuse», si accoda Hafide. Ennio l’ha incoraggiato: «A tutti succede di sbagliare. Non è la tua migliore stagione, ma forza Leone. Nessuno dimentica quanto hai fatto prima del Covid, eri uno dei migliori difensori italiani».