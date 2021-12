Immobile senza pace da ottobre: tutti gli stop

ROMA - Ciro Immobile non vede l’ora di salutare questo 2021. Non che sia stato un brutto anno, anzi. Impossibile dimenticare l’emozione degli ottavi di Champions League (anche se persi contro il super Bayern Monaco), i 25 gol su 41 presenze, l’Europeo vinto con la maglia dell’Italia, il record di gol con la Lazio. Ma gli ultimi mesi di questo anno, per lui, sono stati terribili. La sfortuna gli ha fatto un brutto scherzo. Da due mesi tra infortuni e Covid non riesce ad avere pace.