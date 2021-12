Lazio, niente conferenza prima del Venezia

ROMA - Per Maurizio Sarri niente conferenza alla vigilia della sfida contro il Venezia. Non è una novità a Formello, spesso è capitato dopo gli impegni di Europa League del giovedì. Per la Lazio ultima sfida del 2021, serve fare punti contro la squadra di Zanetti per chiudere bene l'anno e rimanere attaccati alla zona europea. Centro sportivo blindato dopo la positività di Ciro Immobile, ma ambiente totalmente tranquillo. Nessun allarme è scattato in squadra. Nel pomeriggio la rifinitura, poi la partenza per Venezia. Si gioca mercoledì alle ore 16.30. Dopo il match ci sarà il rompete le righe in vista delle vacanze di Natale.