Zaccagni: "Pronto a dare tanto altro alla Lazio. Siamo in crescita"

VENEZIA - "Secondo me questa sera abbiamo giocato una grande partita, da squadra vera. Siamo stati ordinati in campo e abbiamo sfruttato le occasioni arrivate". Mattia Zaccagni, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato così la vittoria sul Venezia. L'esterno è sempre più fondamentale per Sarri: "Sono molto contento di aver ritrovato la forma fisica e i 90 minuti. Mi stanno riuscendo molte cose e darà tanto altro alla Lazio. La fiducia arriva con la condizione fisica e adesso mi sento bene. Mi riescono le cose e sono molto contento di questo. Penso che dalle ultime prestazioni si può vedere benissimo che siamo una squadra in crescita che ascolta il mister. Stiamo facendo partite più ordinate rispetto a prima e questa è la strada giusta”.