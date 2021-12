Lazio, il rinnovo di Sarri si può fare a Cortina

ROMA - Claudio Lotito indaffarato come non mai. Segue da vicino il caso Salernitana, sempre in vendita. Non molla la situazione Senato, con in ballo (ancora) la sua nomina. E così l’appuntamento di ieri con Maurizio Sarri è slittato. Il tecnico della Lazio è a casa sua, da mercoledì, in quel di Castelfranco di Sopra. Il patron invece, è atteso a Cortina, sua residenza natalizia. Potrebbe invitare Sarri in Veneto per chiudere il rinnovo e dare l’annuncio.